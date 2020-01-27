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Китайская вирусная пневмония
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IFly до 9 февраля вывезет китайских туристов из России

Также о вывозных рейсах для китайских туристов заявила авиакомпания Nordwind

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская авиакомпания iFly, осуществляющая перевозку туристов Tez Tour, до 9 февраля вывезет китайских туристов из России в Нанкин и Шэньчжэнь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Также о вывозных рейсах для китайских туристов заявила авиакомпания Nordwind. Перевозки прекращаются на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV.

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"По китайским направлениям iFly: до 9 февраля будут прекращены полеты в Нанкин и Шэньчжэнь (вывоз китайских туристов), по (острову - прим. ТАСС) Хайнань будет отдельная информация позже", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе Nordwind (работает с китайскими туроператорами) также сообщили, что вывозят китайских туристов на этой неделе, потом приостанавливают программу полетов. Как уточнили в авиакомпании, перевозчик выполнял полеты по направлениям Иркутск - Гуанчжоу, Санкт-Петербург - Ханчжоу.

Ранее сегодня крупнейшая чартерная Azur Air приостановила отправку туристов на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV до стабилизации ситуации. Компания прекратила отправку туристов в Китай, речь идет о рейсах в город Санья из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска, уточнили в компании. Авиаперевозчик обещает организовать вывоз туристов с острова в кратчайшие сроки. 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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