Карантин из-за ОРВИ и гриппа в школах Астрахани продлили до 2 февраля

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Карантин в школах, ссузах и учреждениях дополнительного образования в Астрахани продлен до 2 февраля включительно в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

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Учебный процесс в Астрахани приостановили из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом с 21 по 27 января включительно. Недельный эпидпорог оказался превышен в целом в области на 21,1% (по Астрахани на 46,7%), в том числе среди детей в возрасте 7-14 лет - на 42,7% (по Астрахани - на 78%).

"Санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Астраханской области приняла решение продлить карантин в Астрахани до 2 февраля включительно. Это связано с тем, что эпидемия гриппа и ОРВИ не идет на спад, а наоборот, усиливается. Также на карантин ушли 18 сельских школ и их филиалы. Кроме того, в Камызякском районе в двух селах закрыты дошкольные группы", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, по совокупному населению области недельный эпидпорог превышен на 88%, прирост по отношению к предыдущей неделе составляет 68%. Всего за прошедшую неделю в медицинские организации обратились более 12 тыс. человек с признаками ОРВИ. За неделю было выявлено 88 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, с начала сезона - 186 случаев.

"Больше всего заболевших среди детей от 7 до 14 лет, у них превышение эпидпорога - около 130%, темпы прироста - почти 120%", - заметили в управлении.

По данным регионального Минздрава, в больницах Астрахани развернуты дополнительные койки для больных гриппом, ОРВИ и пневмонией. В регионе создан необходимый резерв лекарственных препаратов и дезинфекционных средств. В Астраханской области против гриппа были привиты более 497 тыс. детей и взрослых (48,8% от общей численности населения).