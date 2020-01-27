Путин поручил к 1 июля оформить нормы о защите прав граждан при обработке их данных

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля обеспечить регулирование оборота больших объемов данных для обеспечения защиты прав граждан при обработке их персональной информации. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал для реализации положений его послания парламенту.

Кабмину совместно с Госдумой предстоит обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных".

Отмечается, что к тому же сроку должны быть внесены поправки, касающиеся реализации с 2020 года механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в РФ новых технологий.