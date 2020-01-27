Путин поручил проработать меры воздействия для исполнения обязательств по соцконтрактам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить выделение с 1 января 2021 года средств из федерального бюджета на софинансирование мероприятий регионов по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал правительству РФ и властям регионов для реализации положений своего послания парламенту.

Также до 30 ноября необходимо будет обеспечить подведение итогов и обобщение опыта реализации в 2020 году мероприятий по оказанию такой помощи в отдельных субъектах РФ, получающих средства из федерального бюджета на эти цели. Кроме того, Путин указал на необходимость внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, направленных на повышение эффективности оказания такой помощи, предусмотрев в том числе возможность применения мер воздействия в отношении ее получателей в целях надлежащего исполнения ими обязанностей, предусмотренных социальным контрактом.

Президент поручил также обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении.