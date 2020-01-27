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Путин к 20 апреля ждет доклад по вопросу о создании архивного центра о Второй мировой

В послании Федеральному собранию 15 января президент заявил, что в России будет создан самый полный комплекс архивных документов, касающихся этой войны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить ему о ходе формирования комплекса архивных документов, посвященных Второй мировой войне. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

"Обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и главам регионов. "Доклад - до 20 апреля 2020 года, далее - один раз в полгода", - указано в документе.

В послании Федеральному собранию 15 января Путин заявил, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, касающихся Второй мировой войны. По его словам, эти материалы будут доступны как для россиян, так и для жителей всего мира. Позднее президент подчеркнул, что формирование такого архивного центра не даст никому возможности извращать историю соответствующего периода для достижения конъюнктурных политических целей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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