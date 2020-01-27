Путин поручил внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам

"Внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2020 года.

Путин также поручил кабмину до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза в Россию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества для ввоза таких препаратов в страну. Кроме того, правительству поручено до 31 марта 2020 года разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, а затем, до 1 июля, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на реализацию этой концепции.

3 июля 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке изменений в законодательство, согласно которым будет создан регистр людей, нуждающихся в льготных лекарствах. По ее словам, это необходимо для того, чтобы у всех уровней публичной власти было полное понимание, какое количество таких граждан, в том числе для того, чтобы определить финансовые механизмы и источники обеспечения лекарственного обеспечения. После утверждения изменений в нескольких регионах России планируется запустить пилотный проект "по принципам лекарственного страхования", добавила Голикова.