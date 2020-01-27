Путин поручил внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до конца 2020 года внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2020 года.
Путин также поручил кабмину до 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза в Россию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества для ввоза таких препаратов в страну. Кроме того, правительству поручено до 31 марта 2020 года разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, а затем, до 1 июля, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на реализацию этой концепции.
3 июля 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке изменений в законодательство, согласно которым будет создан регистр людей, нуждающихся в льготных лекарствах. По ее словам, это необходимо для того, чтобы у всех уровней публичной власти было полное понимание, какое количество таких граждан, в том числе для того, чтобы определить финансовые механизмы и источники обеспечения лекарственного обеспечения. После утверждения изменений в нескольких регионах России планируется запустить пилотный проект "по принципам лекарственного страхования", добавила Голикова.