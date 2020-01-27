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Новая система обращения с ТКО

Путин поручил к 1 июня утвердить дорожную карту введения раздельного сбора ТКО

Ранее президент указал, что нужно внедрять раздельный сбор мусора и в целом переходить на экономику замкнутого цикла

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. План мероприятий по введению в России раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) должен быть утвержден до 1 июня 2020 года. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.

"Разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Срок - 1 июня 2020 г.", - говорится в документе. Ответственными за исполнение этого поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

В послании Федеральному собранию 15 января президент указал на необходимость кардинального снижения объема отходов, поступающих на полигоны. По его словам, нужно внедрять раздельный сбор мусора и в целом переходить на экономику замкнутого цикла.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовая система обращения с ТКО
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