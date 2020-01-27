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Отец оставленных в Шереметьево детей улетел в Ростов-на-Дону

Ранее мужчина оставил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту из-за тяжелого финансового положения
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мужчина, оставивший накануне двух детей в московском аэропорту Шереметьево, вылетел в Ростов-на-Дону. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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"Личность отца установлена, из Москвы он вылетел в город Ростов-на-Дону, правоохранительные органы продолжают разыскные мероприятия", - сказали в пресс-службе детского омбудсмена.

В воскресенье двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения оставил в аэропорту Шереметьево их отец. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщил, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Детей планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время. Мать детей нашли, возможно, дети вернутся к ней после восстановления детско-родительских отношений. Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, когда мужчина работал вахтовым методом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности малолетних детей.

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