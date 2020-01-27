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Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдет 29 января

Он умер 26 января на 52-м году жизни

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отпевание и прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдет в среду, 29 января, в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем. Об этом в понедельник сообщается на сайте храма.

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Чаплин умер накануне на 52-м году жизни.

"В нашем храме 28 января, во вторник, в 17:00 будет отслужен парастас (Великая панихида) и начнут читать Евангелие. 29 января, в среду, в 7:30 состоится литургия, отпевание и прощание с новопреставленным протоиереем Всеволодом", - говорится в сообщении.

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