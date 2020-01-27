Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдет 29 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отпевание и прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдет в среду, 29 января, в храме Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем. Об этом в понедельник сообщается на сайте храма.