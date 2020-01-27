Строительство туркластера "Карельское Беломорье" может начаться в 2021 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Реализация проекта по созданию в Карелии туристического кластера "Карельское Беломорье" может начаться с 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев является председателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

"В текущем году планируется рассмотреть возможность начала реализации с 2021 года инвестиционного проекта по созданию в Республике Карелия туристического кластера "Карельское Беломорье" в рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика", - говорится в сообщении.

Среди других решений комиссии - задача до 1 мая завершить реконструкцию здания в Беломорске, где будет располагаться Музей Карельского фронта.

В проект "Карельского Беломорья" вошли три территории республики из Арктической зоны (Кемский, Беломорский и Лоухский районы), а также Медвежьегорский и Сегежский районы. В июне прошлого года сообщалось, что власти региона на тот момент уже получили семь заявок на сумму около 2 млрд рублей от инвесторов, которые готовы строить объекты для развития туристического потенциала северной части Карелии. Предполагаемый объем бюджетных инвестиций в инфраструктуру нового туркластера оценивался в 930 млн рублей.

В Карелии уже существуют два туристских кластера: "Южная Карелия", куда территориально входят Сортавальский, Питкярантсткий и Лахденпохский районы, а также "Легенды Карелии", который создается в рамках федеральной программы Ростуризма на 2019-2025 годы.