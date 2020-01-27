Путин поручил увеличить контрольные цифры приема в региональных вузах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин установил правительству в срок до 15 июня проработать вопрос об увеличении контрольных цифр приема в вузах в тех регионах, где наблюдается потребность в специалистах с высшим образованием. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал для реализации положений своего послания парламенту.

"В целях сохранения доступности очного высшего образования обеспечить, начиная с 1 сентября 2021 года, увеличение общего объема контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких организаций", - говорится в перечне поручений. На выполнение этих задач президент отвел срок до 15 июня 2020 года.

Также глава государства поручил кабмину до 1 июня 2020 года предусмотреть для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения.

Кроме того, в перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному собранию, кабинету министров надлежит "обеспечить ежегодное установление с учетом заявок субъектов РФ и медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, квот приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема за счет средств федерального бюджета на обучение по таким образовательным программам высшего образования, как программы специалитета по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в размере 70% и 75% соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям - до 100%". Правительство должно предоставить доклад до 1 октября 2020 года.