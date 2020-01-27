Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши. В понедельник он выступил с речью в парижском музее Холокоста на мемориальной церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима.

"27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря, - напомнил президент. - Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более миллиона человек". Среди замученных нацистами в лагере были свыше 75 тыс. французов.

"Наш долг помнить о прошлом, помнить о всех жертвах Холокоста, чтобы строить настоящее, - продолжил Макрон. - Об этой трагедии необходимо постоянно рассказывать новым поколениям".

Французский президент предостерег об опасности вновь поднимающего голову в Европе антисемитизма. "Возвращающийся антисемитизм - это не проблема евреев, это проблема всех нас", - подчеркнул он. По словам Макрона, "нельзя мириться с расизмом, отрицанием преступлений нацистов, посягательством на историческое наследие и идеалы". "Мы не должны уступать", - подчеркнул французский лидер.

"Работа по увековечению памяти жертв не закончена, необходимо собирать все факты, бороться с забвением", - заявил глава французского государства. "В этом задача музея Холокоста, где сегодня открылась обновленная стена памяти", - сказал он. У современного общества, подчеркнул Макрон, есть "долг перед жертвами и перед праведниками, спасавшими евреев".

27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - весь мир вспоминает трагическую гибель миллионов невинных людей от рук фашистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. По разным данным, в лагере погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.