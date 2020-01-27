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Китайская вирусная пневмония

В Киеве заявили, что выявленный случай коронавируса не имеет отношения к вспышке в Китае

При этом не уточняется, когда именно был зарегистрирован этот случай заболевания и какого он был вида
Описание
© AP Photo/Sergei Grits

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. На Украине выявлен случай коронавируса, однако он не имеет отношения к вспышке в Китае. Об этом сообщил в понедельник Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

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"В Киеве за минувшую неделю после исследования на грипп 67 образцов установлено, что один из них - коронавирус, который не является новым китайским коронавирусом", - говорится в информации центра в Facebook.

При этом в лабораторном центре не уточнили, когда именно был зарегистрирован этот случай заболевания и какого он был вида.

В конце минувшей недели Минздрав сообщил о трех случаях подозрения на коронавирусную инфекцию, два из которых не подтвердились. Диагностика третьего случая еще не закончена.

Вспышка нового коронавируса произошла в Ухане в конце 2019 года. Случаи заболевания также выявили в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

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УкраинаКитайКитайская вирусная пневмония
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