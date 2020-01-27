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Китайская вирусная пневмония

В ВОЗ не исключают передачи коронавируса во время инкубационного периода

Всегда существует такая возможность, отметил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич
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© AP Photo/Petr David Josek

ЖЕНЕВА, 27 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Инфицированный коронавирусом 2019-nCoV человек может служить источником заражения для других людей во время инкубационного периода. Такие пояснения дал в понедельник ТАСС, отвечая на соответствующий запрос, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

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"Да, всегда существует такая возможность", - отметил он. Язаревич напомнил, что "при заболевании MERS (ближневосточный респираторный синдром) известно о том, что происходит передача [вируса] от людей, неимеющих симптомов". Вместе с тем, пока неясно, насколько часто такое происходит.

В информационном бюллетене ВОЗ, распространенном в Женеве в воскресенье, подчеркивается, что, согласно нынешним оценкам, инкубационный период 2019-nCoV варьируется от двух до десяти дней.

Ранее в понедельник один из крупнейших в Японии специалистов по инфекционным заболеваниям, профессор Университета медицины и фармакологии "Тохоку" Мицуо Каку заявил в интервью японскому общественному телевидению NHK, что опасность в качестве источника заражения представляют даже те, кто переносит пневмонию нового типа в легкой и иногда незаметной форме. "Велика вероятность того, что заражение идет через людей, переживающих еще инкубационный период, у которых признаки заболевания еще совершенно не проявились", - отметил он.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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