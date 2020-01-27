Чайка планирует ввести новые форматы для работы с молодежью Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Новый полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка намерен ввести новые форматы для работы с молодежью, в том числе для развития образования и внедрения высоких технологий. Об этом он заявил в понедельник после его представления в качестве полномочного представителя.

"Отдельным большим направлением мы сделаем работу с молодежью. На Северном Кавказе проходит ежегодный молодежный форум "Машук". Я планирую не просто продолжать эту работу, но и вводить новые форматы поддержки молодого поколения", - сказал Чайка.

Он уточнил, что планирует поддерживать развитие качественного образования, доступность всего спектра высоких технологий для молодежи.

"Нашей молодежи нужны перспективы, конкретное представление о реально функционирующих социальных лифтах. От этого зависит будущее Северного Кавказа. Все, что мы будем делать сегодня, нацелено на конкретный результат, который должен быть, мы должны увидеть уже завтра", - сказал полпред.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

22 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Аппарат полпредства президента в СКФО находится в Пятигорске. Предшественник Чайки на посту генерального прокурора РФ Владимир Устинов в настоящее время является полпредом президента РФ в соседнем с СКФО Южном федеральном округе.