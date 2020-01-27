На курорте Санья на Хайнане проверят на пневмонию всех прибывших после 10 января из Уханя

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья в связи со вспышкой пневмонии нового типа проверит на наличие вируса всех лиц, прибывших в провинцию Хайнань после 10 января из Уханя. Об этом сообщил информационный портал " Наньхайван ".

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При этом наблюдение будет установлено за теми, кто вступал в контакт с туристами из Уханя. Отмечается, что инкубационный период коронавируса составляет до двух недель, поэтому некоторым горожанам будет предписано оставаться дома на временном карантине. Жителям Уханя, остановившимся в гостиницах, власти могут временно не разрешить покинуть их номера. Таким образом администрация Санья рассчитывает исключить риск для других отдыхающих.

Лица, не соблюдающие соответствующее распоряжение властей, могут понести ответственность перед законом. Как отмечается в распространенном заявлении Управления общественной безопасности провинции Хайнань, каждый турист из Уханя, находящийся на острове, обязан предоставить полиции информацию, включающую дату его прибытия, номер рейса или парома, состояние здоровья и список лиц, с которыми он общался в последнее время.

Согласно распоряжению администрации провинции, владельцы отелей не имеют права требовать от лиц, находящихся на карантине, покинуть номер в связи с завершением оплаченного срока проживания. Гостиничный персонал обязан предоставлять этим постояльцам услуги, соблюдая максимальные меры предосторожности.