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Китайская вирусная пневмония

У пассажира с подозрением на коронавирус в Шереметьево выявили гастроэнтерит

Всем пассажирам самолета провели бесконтактную термометрию, других лиц с симптомами инфекции не выявили

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора работают на борту самолета, прилетевшего в столичный аэропорт Шереметьево из Владивостока, с пассажиром, у которого было выявлено подозрение на коронавирус. При осмотре ему был поставлен диагноз "острый гастроэнтерит". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник.

"Информация о пассажире с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора. Больной пассажир (гражданка РФ) изолирована. При осмотре медицинским работником выставлен диагноз острый гастроэнтерит", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий, а также бесконтактная термометрия пассажиров. Других лиц с симптомами инфекции не выявили.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Россия", ранее в понедельник один из пассажиров этого рейса, летевший из Китая с пересадкой во Владивостоке, обратился к бортпроводникам с жалобой на высокую температуру. "Во время выполнения рейса SU6282 из Владивостока в Москву один из пассажиров, следовавший, по его словам, из Китая, обратился к экипажу с жалобой на высокую температуру и рвоту. Экипаж воздушного судна незамедлительно сообщил службам Шереметьево о самочувствие пассажира. После посадки самолет был направлен на неконтактную стоянку, где сотрудники Роспотребнадзора проверили самочувствие данного пассажира и опросили рядом сидящих пассажиров. Самолет был отстранен авиакомпанией от выполнения дальнейших рейсов до выяснения ситуации", - сообщили в авиакомпании.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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