СМИ: ведущие круизные компании отменяют рейсы в связи с пневмонией нового типа

ТАСС, 27 января. Ведущие судоходные компании мира отменили в качестве мер предосторожности ряд круизов в связи с увеличением числа случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Express.

Американская Royal Caribbean, итало-швейцарская MSC, итальянская Costa Crociere и базирующаяся в Гонконге Genting Cruise Lines приостановили, по ее данным, все круизные операции, затрагивающие Китай. Royal Caribbean отменила рейс на корабле Spectrum of the Seas из Шанхая, намечавшийся на 27 января. Такое решение, как отмечается в заявлении компании, принято "для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров и экипажей". "Совместно с центрами в США по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) мы внимательно следим за последними новостями о коронавирусе (2019-nCoV) в Азии", - подчеркнули в компании.

MSC отменила запланированный на 28 января 4-дневный круиз из Шанхая на корабле Splendida. "С учетом срочных указаний правительства Китая, необходимых для борьбы с распространением коронавируса, MSC вынуждена отменить предстоящий круиз", - отмечается в заявлении компании. "Гости, забронировавшие места на этот круиз, имеют возможность получить обратно полную стоимость билета и портовых сборов или же заказать альтернативный круиз по эквивалентной цене с датой отправки до конца года", - уточнили ее представители.

Costa Crociere отменила рейсы на четырех своих круизных кораблях Serena (25 и 31 января), Atlantica (27 и 31 января), Venezia (26 января и 2 февраля) и Costa neoRomantica (25 и 30 января, 2 февраля). "Компания тесно координирует свои действия с соответствующими организациями общественного здравоохранения, - объявили в Costa Crociere. - На всех наших судах принимаются строгие гигиенические меры предосторожности".

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане (провинция Хубэй) - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.