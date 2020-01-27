Глава Роспотребнадзора поручила регионам принять меры по профилактике коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным органам власти и местным управлениям ведомства разработать проекты планов профилактических мероприятий по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

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"Руководителям территориальных органов Роспотренбнадзора совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации проект плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев обеспечение готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в тексте документа.

Больницы должны быть обеспечены специальным медоборудованием, расходными материалами для лабораторных анализов, медикаментами для профилактики заболевания, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, а также автотранспортом. В медицинских организациях и аптеках надлежит создать запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, следует из документа. Территориальным органам Роспотребнадзора также поручено осуществлять санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ в усиленном режиме.

Главный санитарный врач рекомендует главам регионов утвердить региональные планы по недопущению распространения коронавируса, предусмотрев выделение необходимых средств, а также усилить режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспортных объектах. Руководителям региональных органов здравоохранения рекомендуется обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов с симптомами, "не исключающими новую коронавирусную инфекцию", говорится в постановлении. Местным органам власти в сфере образования рекомендовано организовать медицинское наблюдение за учащимися, прибывающими из Китая.