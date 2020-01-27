Рособрнадзор запретил прием студентов в частный вуз в Твери

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рособрнадзор запретил прием студентов в частный вуз "Высшая школа предпринимательства (институт)" в Твери. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"За неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзором запрещен прием в ЧУ ВО [частное учреждение высшего образования] "Высшая школа предпринимательства (институт)", - говорится в сообщении.

Прием в учебное учреждение может быть запрещен в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора, разъясняется на сайте службы, суть предписания при этом не раскрывается.

Как рассказал ТАСС ректор вуза Максим Аллабян, Рособрнадзор проводил проверку с августа 2019 года, были выявлены нарушения в ведении документации, было предписано привести ее в соответствие с федеральным законодательством. "Рособрнадзор нам не засчитал три документа по данному предписанию, сейчас мы предоставляем отчет в Рособрандзор, касаемо того, что все эти документы были исправлены вовремя, и у нас будет суд по этому поводу, по административному правонарушению, который мы планируем выиграть, после чего с нас снимут данное ограничение по приему", - сказал Аллабян.

По его словам, дата судебного заседания еще не назначена. Он также отметил, что возможная приостановка приема коснется только деятельности учебного заведения по программам высшего профессионального образования. "У нас несколько юридических лиц, у Высшей школы предпринимательства, сейчас речь идет не о колледже, ни о лицее, а об институте. Сейчас прием не ведется, он будет летом, ну а к лету, к июню-июлю, мы или выиграем суд, и тогда решение будет отменено, либо предоставим еще раз пакет документов, чтобы с нас сняли предписание", - сообщил ректор, добавив, что на 2020-2021 учебный год вуз планирует принять порядка 70 студентов.

Высшая школа предпринимательства расположена в Твери и предоставляет услуги по получению высшего образования по специальностям "Экономика", "Менеджмент" и "Информационные системы и технологии".