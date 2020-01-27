{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа

Заболевание диагностировано у прибывшего в страну гражданина Китая

ХАНОЙ, 27 января. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Камбодже. Об этом, как сообщает камбоджийский новостной портал Fresh News, рассказал в понедельник на пресс-конференции в Пномпене министр здравоохранения королевства Мам Бун Хен.

По его словам, заболевание пневмонией нового типа диагностировано у прибывшего в Камбоджу гражданина Китая. Заболевший помещен в карантин и будет оставаться в изоляции до полного выздоровления, отметил министр. Он также сообщил, что о произошедшем уже поставлено в известность посольство КНР в Пномпене.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс. человек, число летальных исходов - свыше 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

В новость были внесены изменения (16:37 мск) - добавлены подробности.

Теги
АвстралияЯпонияСШАКамбоджаМалайзияНепалСингапурТаиландКитайФранцияРеспублика КореяВьетнамКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В Петербурге в честь 76-летия снятия блокады запустят фейерверк
Он пройдет у стен Петропавловской крепости в 21:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС