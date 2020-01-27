Камбоджа подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа

ХАНОЙ, 27 января. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован в Камбодже. Об этом, как сообщает камбоджийский новостной портал Fresh News, рассказал в понедельник на пресс-конференции в Пномпене министр здравоохранения королевства Мам Бун Хен.

По его словам, заболевание пневмонией нового типа диагностировано у прибывшего в Камбоджу гражданина Китая. Заболевший помещен в карантин и будет оставаться в изоляции до полного выздоровления, отметил министр. Он также сообщил, что о произошедшем уже поставлено в известность посольство КНР в Пномпене.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс. человек, число летальных исходов - свыше 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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