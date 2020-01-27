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Турпоток в Татарстан в 2019 году составил 3,6 млн человек

Рост потока демонстрируют все основные туристские центры республики - Казань, Болгар, Свияжск, Елабуга, Чистополь, Тетюши

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Турпоток в Татарстан по итогам 2019 года составил 3,6 млн человек, что на 6% превысило показатель 2018 года. Об этом сообщил председатель Государственного комитета региона по туризму Сергей Иванов.

"В 2019 году турпоток в Республику Татарстан составил 3,6 млн человек, что на 6 процентов больше показателя 2018 года. При этом отметим, что поток иностранных туристов незначительно сократился", - сказал он на заседании итоговой коллегии.

По словам Иванова, рост туристского потока демонстрируют все основные туристские центры республики - города Казань, Болгар, Свияжск, Елабуга, Чистополь, Тетюши. Главная достопримечательность столицы Татарстана - Казанский кремль - в 2019 году впервые преодолела планку в 3 млн туристов.

Теги
РоссияТатарстан
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