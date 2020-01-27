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Замглавврача уволился из курской больницы после отказа в медпомощи ветерану

До окончания разбирательства также отстранен от работы заведующий отделением урологии

КУРСК, 27 января. /ТАСС/. Заместитель главного врача в одной из городских больниц Курска уволился по собственному желанию после проверки Следственным комитетом информации о неоказании 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны необходимой медицинской помощи. Также до окончания разбирательства отстранен от работы заведующий отделением урологии, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации региона.

24 января в СМИ появилась информация о том, что в одну из больниц Курска поступила ветеран 1925 года рождения, однако ее положили в коридоре больницы и отказали в оперативном обследовании. По данному факту СУ СК России по региону проводит проверку. В тот же день ветерана перевели в палату.

"По предварительным результатам проверки заместитель главного врача по хирургии Сергей Кузнецов уволился по собственному желанию. До окончания служебного разбирательства и проверки прокуратуры отстранен от должности заведующий отделением урологии №1 Сергей Долженков", - сказали в пресс-службе.

Сейчас ветеран находится в палате реанимации и интенсивной терапии. Пациентку обследовали и назначили необходимое лечение.

Теги
РоссияКурская область
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