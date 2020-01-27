В Mail.ru заявили, что полностью восстановили работу почты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" полностью ликвидированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

"Почта Mail.ru" полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали", - сказали в пресс-службе.

Ранее пользователи в России сообщали о проблемах в работе сервиса. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около 61% пожаловавшихся сообщали о проблемах в работе почтового сервиса, у 26% не работал его сайт и 11% испытывали сложности со входом.

Жалобы на неполадки были в основном от пользователей в западной части России.