Минздрав Филиппин призвал не распространять слухи о коронавирусе

ТАСС, 27 января. Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке призвал граждан не распространять слухи о якобы подтвержденных в стране случаях пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
"Дезинформация может распространяться быстрее, чем вирус, с которым мы боремся, - передает в понедельник слова министра телеканал ABS-CBN. - Фальшивые новости могут нанести обществу даже больший ущерб".
Отмечается, что ранее из-за слухов о новой пневмонии работу в столице Маниле прекратили не менее шести образовательных учреждений.