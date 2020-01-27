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Китайская вирусная пневмония

Минздрав Филиппин призвал не распространять слухи о коронавирусе

Фальшивые новости могут нанести обществу даже больший ущерб, отметил глава ведомства Франсиско Дуке

ТАСС, 27 января. Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке призвал граждан не распространять слухи о якобы подтвержденных в стране случаях пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

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"Дезинформация может распространяться быстрее, чем вирус, с которым мы боремся, - передает в понедельник слова министра телеканал ABS-CBN. - Фальшивые новости могут нанести обществу даже больший ущерб".

Отмечается, что ранее из-за слухов о новой пневмонии работу в столице Маниле прекратили не менее шести образовательных учреждений.

Теги
ФилиппиныКитайКитайская вирусная пневмония
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