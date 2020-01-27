Путин: Рождественские чтения внесли вклад в укрепление соработничества РПЦ и государства

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники", которые проходят в Москве. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"За минувшее время Рождественские чтения внесли значимый вклад в укрепление плодотворного соработничества Русской православной церкви, других традиционных религий России с государством и институтами гражданского общества по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам современности, стали большим событием в культурной, духовной жизни страны", - говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность, что особое внимание участники форума уделят вопросам сбережения исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях. "Для нас это важный нравственный, человеческий долг перед ветеранами, перед теми, кто пал за свободу и независимость Родины", - отметил он.

По словам главы государства, историческая правда скрепляет общество и помогает разным поколениям ощущать себя единой сплоченной нацией.

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Заключительный этап проходит с 26 по 29 января 2020 года в Москве.

Среди площадок, на которых будут проходить мероприятия чтений - МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), Русское географическое общество, исторический парк "Россия - моя история". В рамках чтений состоится около 120 мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков в школах, конкурсов, фестивалей.