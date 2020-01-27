{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин: Рождественские чтения внесли вклад в укрепление соработничества РПЦ и государства

Президент выразил уверенность, что особое внимание участники форума уделят вопросам сбережения исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники", которые проходят в Москве. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"За минувшее время Рождественские чтения внесли значимый вклад в укрепление плодотворного соработничества Русской православной церкви, других традиционных религий России с государством и институтами гражданского общества по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам современности, стали большим событием в культурной, духовной жизни страны", - говорится в приветствии.

Президент выразил уверенность, что особое внимание участники форума уделят вопросам сбережения исторической правды о Великой Отечественной войне и ее героях. "Для нас это важный нравственный, человеческий долг перед ветеранами, перед теми, кто пал за свободу и независимость Родины", - отметил он.

По словам главы государства, историческая правда скрепляет общество и помогает разным поколениям ощущать себя единой сплоченной нацией.

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Заключительный этап проходит с 26 по 29 января 2020 года в Москве.

Среди площадок, на которых будут проходить мероприятия чтений - МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), Русское географическое общество, исторический парк "Россия - моя история". В рамках чтений состоится около 120 мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков в школах, конкурсов, фестивалей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Американский президент Дональд Трамп отметил, что Вашингтон поддерживаем тесные контакты с Пекином касательно сложившейся ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС