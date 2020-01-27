В Петербурге в честь 76-летия снятия блокады запустят фейерверк

ТАСС, 27 января. Артиллерийский салют из 30 залпов в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады состоится у стен Петропавловской крепости в 21:00 мск в понедельник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Как уточнили в пресс-службе, каждый этап будет посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

76 лет назад в Ленинграде был дан артиллерийский салют в честь полного освобождения от блокады. Тогда 24 залпа из 324 орудий прозвучали на Марсовом поле, набережных Невы и боевых кораблях Балтийского флота.