Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Стригунов до этого занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск национальной гвардии России.

Он родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. Окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 1980 по 1988 год проходил службу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона обеспечения учебного процесса по политической части. После окончания Военной академии генерального штаба в 2002 году назначен на должность начальника Новосибирского военного института Внутренних войск МВД России. С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, а с 2012 по 2016 год - Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД России. Указом президента в 2016 году назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии, а в 2017 году ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

Должность первого замглавы Росгвардии ранее занимал генерал-полковник Сергей Меликов, который в прошлом году подал в отставку. В настоящее время Меликов является сенатором от Ставропольского края.