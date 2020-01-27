{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Ранее он занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск нацгвардии России
Первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Стригунов до этого занимал должность командующего войсками Сибирского округа войск национальной гвардии России.

Он родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. Окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 1980 по 1988 год проходил службу в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона обеспечения учебного процесса по политической части. После окончания Военной академии генерального штаба в 2002 году назначен на должность начальника Новосибирского военного института Внутренних войск МВД России. С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, а с 2012 по 2016 год - Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД России. Указом президента в 2016 году назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии, а в 2017 году ему присвоено воинское звание генерал-полковника.

Должность первого замглавы Росгвардии ранее занимал генерал-полковник Сергей Меликов, который в прошлом году подал в отставку. В настоящее время Меликов является сенатором от Ставропольского края.

Теги
Путин, Владимир Владимирович
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Американский президент Дональд Трамп отметил, что Вашингтон поддерживаем тесные контакты с Пекином касательно сложившейся ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС