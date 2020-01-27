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Мосгорсуд заблокировал пять сайтов, незаконно распространяющих World of Warcraft

Заявление в суд поступило от компании Blizzard Entertainment, которой принадлежат права на компьютерную игру

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский городской суд временно заблокировал пять сайтов, незаконно распространяющих онлайн-игру World of Warcraft. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судьей Московского городского суда удовлетворено поступившее в суд заявление Blizzard Entertainment о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на защиту исключительных прав на компьютерную игру World of Warcraft, размещенную на пяти сайтах", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в течение 15 суток после принятия мер в суд поступил иск о запрете ответчикам создавать технические условия для размещения, распространения и использования игры.

Ответчиками по иску выступают ProManaged LLC, OVH SAS, CloudFlare Ink и BTS-TELECOM and Hosting SRL. Подготовка по иску назначена на 6 февраля 2020 года.

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