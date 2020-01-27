АТОР: около 6 тыс. организованных туристов из России остаются в Китае

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 6 тыс. российских организованных туристов сейчас находится в Китае, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Около 6 тыс., по предварительной оценке", - сказала она.

В основном это россияне, отдыхающие на острове Хайнань, уточнил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. "На материковой части сейчас небольшое количество организованных туристов из России. Все-таки в весенний период (конец февраля - начало марта) поездки на материковую часть более популярны", - отметил он.

Туроператоры приостановили продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации в стране после соответствующей рекомендации Роспотребнадзора 25 января. Туроператоры также приостановили отправку российских туристов в Китай и осуществляют плановый вывоз своих клиентов.