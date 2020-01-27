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75-летие Победы

Новый музей о войне откроют напротив Пискаревского кладбища в Петербурге ко Дню Победы

Тематику экспозиции согласуют с блокадниками, которым покажут эскизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Новый музей, посвященный Великой Отечественной войне, откроется в Санкт-Петербурге ко Дню Победы напротив Пискаревского мемориального кладбища в павильоне, который стал филиалом патриотического объединения "Ленрезерв". Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил в понедельник павильон и подарил будущему музею первый экспонат.

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"Губернатор Александр Беглов осмотрел сегодня павильон на проспекте Непокоренных возле Пискаревского кладбища, где патриотическое объединение "Ленрезерв" планирует открыть филиал, и подарил первый экспонат для будущей экспозиции. Это громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе им. Калинина", - говорится в сообщении.

В павильоне ведется капитальный ремонт, в нем заменят аварийные конструкции и отреставрирован фасад. "Павильон будет открыт к Дню Победы. Там разместится экспозиция, связанная с блокадой", - сообщили в пресс-службе. По словам представителей Смольного, Беглов пообещал, что тематика будущей экспозиции будет согласована с блокадниками, им покажут эскизы.

Павильон первоначально работал как магазин цветов, а затем был выкуплен для размещения ресторана, но такая перспектива возмутила горожан, и в декабре 2019 года здание выкупило патриотическое объединение "Ленрезерв" для создания филиала. Основная военно-историческая выставка "Ленрезерва" размещается в здании на Феодосийской улице в Петербурге. В ее основе - коллекция автомобилей, военной техники, элементов материального и духовного наследия времен Второй мировой войны.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся там не будет опознана никогда. Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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