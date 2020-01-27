Москалькова попросила председателя комиссии рекомендовать Иссахар к помилованию

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо председателю комиссии по вопросам помилования на территории Московской области Александру Горбылеву с просьбой применить акт помилования в отношении израильской гражданки Наамы Иссахар. Соответствующее обращение имеется в распоряжении ТАСС.

В письме сообщается, что осужденная, по данным, полученным от руководства УФСИН по Московской области, характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет.

"Учитывая эти обстоятельства, исходя из принципов гуманизма и милосердия, прошу вас, уважаемый Александр Анатольевич, членов комиссии по помилованию на территории Московской области рекомендовать применение акта помилования в отношении гражданки государства Израиль и США Наами Иссахар. О принятом решении прошу проинформировать", - говорится в письме Москальковой.

Кроме того, отмечается, что в целях выполнения гуманитарной миссии Москалькова и сотрудники ее аппарата посещали Иссахар, в ходе общения с которой убедились, что "она очень тяжело переживает случившееся". "Незнание ею русского языка и удаленность от родных в значительной степени затрудняет отбывание наказания в колонии. Нахождение Наами вдали от родины причиняет сильные страдания и ее матери", - сказано в письме.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 гр. гашиша. 11 октября прошлого года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Во время визита в Израиль на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин встречался с матерью Иссахар, заверил ее, что с дочерью все будет хорошо. Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщила, что комиссия по вопросам помилования соберется 27 января вечером, чтобы рассмотреть прошение о помиловании и освобождении из колонии Наамы Иссахар. Семенова уточнила, что заявительница находится на территории Московской области, поэтому она подала прошение в комиссию по месту пребывания.