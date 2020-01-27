Волин допустил включение СМИ в список интернет-ресурсов с бесплатным доступом

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин не исключил возможность включения СМИ в список интернет-ресурсов с бесплатным доступом. Об этом он сказал ТАСС в понедельник.

"Те шаги, которые были предприняты в связи с доступным интернетом. Уже в Республике [Татарстан] объявлен перечень сайтов, к которым люди будут иметь нетарифицированный доступ, - это хороший шаг в этом направлении. Я, кстати, думал, что этот перечень можно было бы дополнить парой федеральных и региональных средств массовой информации. Текстовых, сразу же хочу сказать, чтобы они не грузили оператора тяжелой картинкой. Но если речь идет об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить", - сказал Волин, выступая на коллегии Минцифры Татарстана. Он уточнил ТАСС, что об этой инициативе можно говорить на федеральном уровне и что российские СМИ могут включить в перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом.

С идеей создания проекта по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин. По итогам совещания экс-главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова с крупнейшими операторами связи было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Тогда в пресс-службе министерства сообщали, что в рамках реализации проекта "Доступный интернет" министерство не исключает предоставления бесплатного доступа для россиян к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. При этом Минкомсвязь готова обсуждать компенсацию операторам затрат на отключение тарификации для этих ресурсов.