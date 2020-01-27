Поставки оборудования из ФРГ в госпиталь ветеранов в Петербурге рассчитаны до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Проект поставок из ФРГ современного оборудования для оснащения госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге рассчитан до 2024 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник посол Михаэль Зиберт, политический директор департамента по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии при МИД ФРГ.

Ранее сообщалось о том, что правительство ФРГ планирует выделить €1,7 млн на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках "гуманитарного жеста". Впервые это прозвучало 27 января 2019 года на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его германского коллеги Хайко Мааса.

"Первое оборудование поступит уже к концу марта этого года, а весь проект рассчитан до 2024 года", - сказал Зиберт после церемонии подписания в Смольном Совместного заявления между Федеральным министерством иностранных дел ФРГ и комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга по реализации гуманитарного жеста правительства Германии в отношении ныне здравствующих жителей блокадного Ленинграда.

Два направления

Посол пояснил, что гуманитарный жест состоит из двух направлений. "Большая часть относится к поставке современного медицинского оборудования - в основном, для реабилитации пожилых людей, для реабилитации блокадников, которые перенесли какие-либо операции и нуждаются в реабилитации после каких-то медицинских вмешательств", - сказал он, добавив, что также в рамках проекта предполагается поставка современного оборудования для обработки медицинских приборов.

Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев отметил, что наряду с поставками оборудования, германская сторона будет также обучать специалистов для работы с ним.

"Вторая часть этого общего проекта заключается в создании центра встреч общественности с блокадниками", - рассказал Зиберт. В этой связи германская сторона, по его словам, преследует две цели: общение молодежи из Германии с блокадниками в Петербурге, а также сохранение памяти о блокаде Ленинграда и о войне.

Улучшение качества медпомощи

Начальник петербургского госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов сказал журналистам, что помощь германской стороны позволит улучшить качество оказания медпомощи и доступность реабилитации. "Мы понимаем, что средний возраст нашего пациента - 82 года, и хотелось бы, социализируя этого пациента, быстрее возвращать такого человека домой, <…> и для этого, безусловно, нужна реабилитация - роботизированная, высокотехнологичная. Оборудование для высокотехнологичной реабилитации мы и получаем", - добавил он.

В настоящее время, по данным начальника учреждения здравоохранения, около 32 тыс. горожан ежегодно получают лечение в стенах госпиталя, среди которых около 15 тыс. - это жители блокадного Ленинграда. Госпиталь, в 2016 году отметивший 70-летие со дня основания, является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оснащенным современными лечебными технологиями и аппаратурой и укомплектованным высококвалифицированными кадрами.