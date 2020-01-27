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Лавров: Рождественские чтения закрепились в качестве площадки открытого обмена мнениями

Глава МИД России отметил, что вырабатываемые в рамках форума инициативы вносят полезный вклад в обеспечение гармоничного развития страны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международные образовательные рождественские чтения прочно закрепились в качестве авторитетной площадки для конструктивного и открытого обмена мнениями по многим ключевым проблемам современности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественном открытии XXVIII Рождественских чтений.

"Для меня большая честь вновь выступить на открытии форума, который прочно закрепился в качестве авторитетной площадки для конструктивного открытого обмена мнениями по многим ключевым проблемам современности", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что "вырабатываемые в его рамках инициативы и рекомендации вносят полезный вклад в обеспечение гармоничного развития России в упрочение общегражданского, межнационального и межконфессионального мира и согласия и способствуют консолидации общества вокруг непреходящих ценностей".

Рождественские образовательные чтения - крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Заключительный этап проходит 26-29 января в Москве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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