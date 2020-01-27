Волонтеры рассказали новгородцам о блокаде Ленинграда и раздали 125 граммов хлеба

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Новгородские волонтеры, участвующие в акции "Блокадных хлеб", раздали в понедельник жителям Великого Новгорода 1,4 тыс. кусков хлеба весом 125 граммов и напомнили факты из истории блокадного Ленинграда. Эта акция стала одним из главных мероприятий Новгородской области в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства области.
"Сегодня, в день снятия блокады Ленинграда, в рамках памятной акции "Блокадный хлеб" в Великом Новгороде в семи точках волонтеры раздали жителям города 1,4 тыс. кусочков хлеба весом в 125 граммов в память о том, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. Акция проходит в регионе уже не первый год, и к хлебу всегда особое отношение. Кусочки, которые остаются после раздачи, никогда не выбрасываются, волонтеры забирают их с собой", - сказал собеседник агентства, отметив, что в этот раз волонтеры раздали все порции хлеба, и акция в Великом Новгороде завершилась.
Волонтеры предлагали также новгородцам подписать для ветеранов Великой Отечественной войны открытки, старались рассказать факты из истории блокады Ленинграда. Волонтер и ученица школы №14 Великого Новгорода Алена Лискун убеждена, что такие акции помогают современникам сохранить память об истории Великой Отечественной войны и понять, как приходилось жить в годы войны мирному населению.
"Для меня очень важно, когда мы показываем эти очень маленькие 125 граммов, чтобы люди не просто попробовали хлеб и вспомнили, что да, такое было. Попробуйте прожить на это хотя бы день, на 125 граммов хлеба - и ведь там ничего в них не было: не все составляла мука, а были картон, пыль. Мы призывали жителей не просто поучаствовать в акции, а понять, что это значит - быть голодным, каждую минуту думать про то, что тебе хочется есть", - отметила девушка.
"Я почувствовала, как тяжело было людям. Настолько трудно, даже внутренняя дрожь какая-то от этого", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из участниц акции в Великом Новгороде.
Акция в Архангельске
В Архангельске акция "Блокадных хлеб" прошла в восьми районах города, в центре "Патриот" состоялась военно-историческая викторина, посвященная блокаде. В Архангельской области проживают 158 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и шесть ветеранов, отмеченных медалью "За оборону Ленинграда". Для Архангельской области юбилей прорыва блокады Ленинграда имеет особое значение - многие жители региона воевали на Ленинградском и Волховском фронтах, Архангельск принимал на лечение детей из блокадного города. "Оказать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, это, наверное, было миссией и долгом каждого жителя Советского Союза. Помощь детям блокадного Ленинграда - это настоящий порыв русской души. Сегодня у нас погода, которая была тогда зимой в блокадном Ленинграде - за минус 20", - сказал ТАСС губернатор региона Игорь Орлов.
В годы Великой Отечественной войны жители Архангельска тоже голодали. Норма выдачи хлеба в отдельные дни не превышала минимальную норму блокадного Ленинграда - 125 граммов.
В акции в Архангельске приняли участие жители города, волонтеры и юнармейцы. У юнармейца Вячеслава Енальского блокаду пережила прабабушка. "У меня прабабушка Екатерина Николаевна жила в Ленинграде в то время, осталась в живых. Было очень страшно - рассказывала, очень голодно. Сейчас ей 98 лет, она живет в Петербурге", - сказал Енальский.
Виктор Михайлов родился в 1941 году, в годы войны с мамой оказался в блокадном Ленинграде. "Когда началась война, мы с матерью остались в осажденном городе. Она работала на оборонных работах - рыла окопы, оставляя меня одного в квартире. Другого выхода не было. Еды тоже постоянно не хватало. Говорят, меня поили столярным клеем. Об этом мне рассказывала моя бабушка, которая меня вырастила", - рассказал Михайлов. В апреле 1942 года им удалось выбраться из осажденного города, и они уехали в Няндомский район Архангельской области, в 1945 году мама умерла, ребенка вырастили бабушка с дедушкой.
Хлеб в годы блокады Ленинграда
В годы блокады хлеб был главным достоянием ленинградцев. В первую блокадную зиму он составлял основной дневной рацион многих жителей осажденного города. Осенью 1941 года доля содержания муки в хлебе, который выпекали ленинградские хлебозаводы, составляла менее 60%, из-за чего было невозможно даже выпечь буханку приемлемого качества. В качестве примесей использовались жмых, отруби, обойная пыль, солодовая мука, мучные сметки (сметенные со стен и из- под половиц остатки муки), вытряски от обработки мешков, пищевая целлюлоза.
Снижение хлебных норм осенью 1941 года стало символом ленинградской трагедии, поскольку для многих это означало смерть от голода. Наиболее памятным было снижение норм 20 ноября 1941 года, по которому рабочие стали получать 250 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети - по 125 граммов.
В память о ценности, которую представлял хлеб для жителей осажденного Ленинграда, горожане, приходя на Пискаревское кладбище и к другим мемориалам, приносят кусочки черного хлеба и кладут их на могилы вместо цветов.
Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".