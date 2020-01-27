Волонтеры рассказали новгородцам о блокаде Ленинграда и раздали 125 граммов хлеба

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Новгородские волонтеры, участвующие в акции "Блокадных хлеб", раздали в понедельник жителям Великого Новгорода 1,4 тыс. кусков хлеба весом 125 граммов и напомнили факты из истории блокадного Ленинграда. Эта акция стала одним из главных мероприятий Новгородской области в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства области.

"Сегодня, в день снятия блокады Ленинграда, в рамках памятной акции "Блокадный хлеб" в Великом Новгороде в семи точках волонтеры раздали жителям города 1,4 тыс. кусочков хлеба весом в 125 граммов в память о том, что пришлось пережить жителям блокадного Ленинграда. Акция проходит в регионе уже не первый год, и к хлебу всегда особое отношение. Кусочки, которые остаются после раздачи, никогда не выбрасываются, волонтеры забирают их с собой", - сказал собеседник агентства, отметив, что в этот раз волонтеры раздали все порции хлеба, и акция в Великом Новгороде завершилась.

Волонтеры предлагали также новгородцам подписать для ветеранов Великой Отечественной войны открытки, старались рассказать факты из истории блокады Ленинграда. Волонтер и ученица школы №14 Великого Новгорода Алена Лискун убеждена, что такие акции помогают современникам сохранить память об истории Великой Отечественной войны и понять, как приходилось жить в годы войны мирному населению.

"Для меня очень важно, когда мы показываем эти очень маленькие 125 граммов, чтобы люди не просто попробовали хлеб и вспомнили, что да, такое было. Попробуйте прожить на это хотя бы день, на 125 граммов хлеба - и ведь там ничего в них не было: не все составляла мука, а были картон, пыль. Мы призывали жителей не просто поучаствовать в акции, а понять, что это значит - быть голодным, каждую минуту думать про то, что тебе хочется есть", - отметила девушка.

"Я почувствовала, как тяжело было людям. Настолько трудно, даже внутренняя дрожь какая-то от этого", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из участниц акции в Великом Новгороде.

Акция в Архангельске

В Архангельске акция "Блокадных хлеб" прошла в восьми районах города, в центре "Патриот" состоялась военно-историческая викторина, посвященная блокаде. В Архангельской области проживают 158 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и шесть ветеранов, отмеченных медалью "За оборону Ленинграда". Для Архангельской области юбилей прорыва блокады Ленинграда имеет особое значение - многие жители региона воевали на Ленинградском и Волховском фронтах, Архангельск принимал на лечение детей из блокадного города. "Оказать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, это, наверное, было миссией и долгом каждого жителя Советского Союза. Помощь детям блокадного Ленинграда - это настоящий порыв русской души. Сегодня у нас погода, которая была тогда зимой в блокадном Ленинграде - за минус 20", - сказал ТАСС губернатор региона Игорь Орлов.