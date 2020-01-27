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Обновлено 

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 558 тыс. семей получат материнский капитал на первого ребенка в 2020 году, 551 тыс. семей - на второго, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

"Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тыс. наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка - порядка 551 тыс. наших граждан. То есть, это более 1 млн человек получат поддержку в форме материнского семейного капитала", - сказала она.

Пособия на детей

Голикова также заявила, что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян, что потребует порядка 159 млрд руб. из средств федерального бюджета и бюджетов регионов. 

"Предполагается, что на эту выплату в 2020 году может претендовать 2,4 млн наших граждан, и предполагаемый объем расходов как федерального бюджета, так и бюджета регионов составит порядка 159 млрд руб.", - сказала она.

В новость были внесены изменения (18:06 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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