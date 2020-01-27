В России провели акцию памяти "Блокадный хлеб"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Регионы России к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда провели акцию памяти "Блокадный хлеб". Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали символические кусочки "блокадного" хлеба, которые раздавали людям. По всей стране также прошли встречи со свидетелями тех событий. Символ трагедии В первую блокадную зиму основной дневной рацион многих жителей осажденного города составлял маленький кусочек хлеба. Осенью 1941 года доля содержания муки в хлебе, который выпекали ленинградские хлебозаводы, составляла менее 60%, из-за чего было невозможно даже выпечь буханку приемлемого качества. Снижение хлебных норм осенью 1941 года стало символом ленинградской трагедии, поскольку для многих это означало мучительную смерть от голода. Наиболее памятным было снижение норм 20 ноября 1941 года, по которому рабочие стали получать 250 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети - по 125 граммов.

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В соседней Вологодской области, куда в годы блокады эвакуировалось около 190 тыс. ленинградцев, в этом году впервые провели акцию "Блокадный хлеб" во всех городах и районах региона. Волонтеры предлагали всем желающим листовки о блокадном Ленинграде и раздавали "дарницкий" хлеб, расфасованный в упаковки по 125 граммов - суточная норма на человека в блокадном Ленинграде. Раньше вологодские поисковики пекли хлеб по рецептам 1942 года, чтобы люди ощутили, что ели в осажденном городе, но сейчас кусочек хлеба больше воспринимают как символ тех страшных лет. "У нас намеренно отошли от идеи попробовать повторить рецепт хлеба 1941 года, потому что современный человек не сможет его есть", - рассказали ТАСС в правительстве области. В состав тогдашнего хлеба входила целлюлоза, хвоя и другие ингредиенты, использование которых для выпечки сложно представить в наше время. Рекордное число муниципалитетов подключилось к акции и в Псковской области, которая также поддерживала блокадный город, - из местной деревни Нивки в Ленинград следовал продовольственный обоз. "В Пскове и в ряде районов развернута реконструкция улицы блокадного города с противотанковыми ежами, с использованием мешков с песком, одежды, которую могли носить жители блокадного Ленинграда и военные, которые находились в городе в то время. В этом году у нас будет хлеб лежать [в экспозициях] для ознакомления с разграммовкой, чтобы можно было посмотреть, как выглядели те 125 граммов", - рассказала ТАСС руководитель регионального отделения движения "Волонтеры победы" Екатерина Родина. Архангельск в годы осады принимал на лечение детей из блокадного города. В понедельник в ходе всероссийской акции "Блокадный хлеб" жители Архангельска написали людям, пережившим те события, открытки с добрыми пожеланиями. "Основная задача не только раздать хлеб, а написать письмо ветерану, хлеб - это символ. Написать письмо с пожеланиями здоровья, написать о том, что мы помним - потом его передадут ветеранам и тем, кто пережил блокаду Ленинграда, которые проживают в Архангельской области", - рассказал ТАСС заместитель директора областного центра "Патриот" Сергей Тагаев. В глубоком тылу В далекий от Ленинграда Барнаул, столицу Алтайского края в 1942 году эвакуировали Невский машиностроительный завод им. В.И. Ленина. В память о блокадных годах в столовой предприятия представили ингредиенты, из которых пекли "блокадный" хлеб - целлюлозу, жмых, мешок из которого выбивали остатки зерновых, хвою и ржаную муку. "Мой прадедушка, Сергей Анатольевич Горлов, участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. <…> Для меня как для "волонтера Победы", это очень значимое событие, мы бережно передаем этот хлеб в руки каждому, сейчас хлеб везде, а тогда этот крохотный кусочек был на сутки", - рассказала ТАСС студентка РАНХиГС, участница движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова.

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В военные годы принял несколько заводов, эвакуированных из Ленинграда, и Омск. В памятный день пайки хлеба раздают в городе возле памятника детям блокадного Ленинграда. "У нас ведь большое количество омичей - это выходцы из Ленинграда, Ленинградской области. Вот у меня тоже родственники попали в Омск вместе с эвакуацией", - рассказал ТАСС председатель штаба регионального отделения молодежного общественного движения "Волонтеры Победы" Павел Шильников. Был связан в годы войны с Ленинградом и Пермский край - сюда эвакуировали коллекции Русского музея, также регион предоставил площадку Мариинскому театру, который в то время назывался "Ленинградский академический театр балета имени Кирова". В Перми центральным местом проведения акции стала Центральная городская библиотека имени Пушкина, где горожанам раздают кусочки черного хлеба, чтобы почтить память блокадников. "Я с удовольствием возьму - вспомнить, посочувствовать тем людям, которые так жили. Я выросла в послевоенное время, но в очередь стояли за мукой, муку давали только два раза в год, стояли очередь целый день, отголоски войны ощущались, нам это близко", - рассказала ТАСС участница акции Лидия Брагинская. Работники одного из якутских предприятий постарались ко дню годовщины снятия блокады выпечь хлеб, близкий по составу к тому, что выдавали в осажденном Ленинграде. "Использовали ржаную обдирную муку вместо обойной, они похожи по своей структуре. Далее солод, овсяные отруби, кукуруза, жмых подсолнуха и немного муки второго сорта для клейковины", - рассказала ТАСС начальник отдела сбыта и маркетинга Мохсоголлохского хлебозавода Марина Македонова. В Оренбурге символический "блокадный" хлеб самостоятельно готовили кадеты первого Президентского кадетского училища, а в Удмуртии в этом году планировали испечь его по современному рецепту, но организаторы получили много откликов с просьбой оставить рецепт близким к оригиналу. Специальную рецептуру к годовщине разработали и на крупнейшем в Приморье производстве выпечки. Дань мужеству Организаторы акции на Камчатке отметили, что акция "Хлеб блокады" далека от дегустации, она символизирует "дань уважения блокадникам за их мужество". "Камчатские студенты и школьники показывают участникам акции дневники ленинградцев, архивные фотографии тех страшных событий, и некоторые земляки с трудом сдерживают слезу от услышанного и увиденного. Надеюсь, что сегодня вечером они принесут кусочки хлеба домой и расскажут о подвиге советского народа своим детям", - пояснил ТАСС региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Камчатском крае Антон Ковалев.

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