Голикова: горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов

"Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей, но, естественно, этот контингент будет расти, поскольку у нас количество детей, приходящих в школу, увеличивается в связи с тем, что у нас были благоприятные годы по рождаемости", - сказала Голикова.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".