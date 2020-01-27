Голикова: горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бесплатное горячее питание охватит порядка 5,2 млн школьников начальных классов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
"Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей, но, естественно, этот контингент будет расти, поскольку у нас количество детей, приходящих в школу, увеличивается в связи с тем, что у нас были благоприятные годы по рождаемости", - сказала Голикова.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".