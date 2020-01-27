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Голикова: горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов

Как сообщила вице-премьер, этот контингент будет расти, поскольку количество детей, приходящих в школу, увеличивается

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бесплатное горячее питание охватит порядка 5,2 млн школьников начальных классов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

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"Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей, но, естественно, этот контингент будет расти, поскольку у нас количество детей, приходящих в школу, увеличивается в связи с тем, что у нас были благоприятные годы по рождаемости", - сказала Голикова.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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