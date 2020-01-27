Патриарх Кирилл: наследники Победы ответственны за сохранение исторической памяти

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Потомки солдат Красной армии, освободивших мир от фашизма, несут ответственность за сохранение исторической памяти. Об этом в понедельник сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательные чтений в Государственном Кремлевском дворце, которые в этом году приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Тема Победы занимает совершенно особенное место в жизни нашего народа, а память о ней бережно сохраняется миллионами соотечественников в России и за рубежом <...> Всеми фибрами души, как говорят в народе, мы чувствуем, насколько важны те события не только для бытия нашего Отечества, но и для всей мировой истории <...> Все больше появляется неправды о Второй мировой войне, все чаще звучат призывы пересмотреть значение подвига нашего народа и роль нашей страны, поэтому на нас - потомках и преемниках победителей лежит огромная ответственность сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях того периода", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что война оказала большое воздействие на советское общество того времени. "Война коренным образом изменила самосознание нашего народа. Кем мы были накануне? Разъединенным народом, жившим в атмосфере страха и всеобщей подозрительности, недоверия <...> Мы знаем, как откликнулись православные христиане на беду, которая пришла в наше Отечество. Несмотря на многолетние репрессии и гонения на церковь, большинство людей понимали, что родная страна и народ - это ценности, имеющие неприходящее значение, а богоборчество и безумная политика в отношении собственных граждан - безумие и напасть, которые не могут торжествовать вечно", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он также напомнил, что в разгар Великой Отечественной войны власти Советского Союза изменили свое отношение к православной церкви. "Война стала неким рубежом в истории Русской православной церкви, неслучайно в те годы началось возрождение церковной жизни. Послереволюционые гонения на церковь были ослаблены благодаря патриотической позиции, которая она заняла в самые первые дни войны. Война пробудила в народе религиозные чувства, существует множество воспоминаний фронтовиков, которые свидетельствуют, что перед боем молились даже вчерашние богоборцы, а после войны многие из них крестились и даже постригались в монахи", - добавил предстоятель Русской церкви.

О Рождественских чтениях

XXVIII Международные Рождественские образовательные чтения стали первыми из запланированных в 2020 году церковно-государственных мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их тема в этом году - "Великая Победа: наследие и наследники".

Количество участников регионального этапа XXVIII Международных рождественских образовательных чтений, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, составило от 6 до 7 млн человек. В их заключительном этапе в Москве примут участие около 15 тыс. человек.

Международные Рождественские образовательные чтения - это крупнейший церковно-общественный форум, на котором обсуждаются важнейшие вопросы церковной и общественной жизни в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Региональный этап XXVIII Рождественских чтений проходил с сентября 2019 года по январь 2020 года. Участниками стали 184 епархии Русской православной церкви. Среди площадок, на которых проходят мероприятия чтений - МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), Русское географическое общество, исторический парк "Россия - моя история". В рамках чтений состоится около 120 мероприятий - конференций, семинаров, круглых столов, открытых уроков в школах, конкурсов, фестивалей.