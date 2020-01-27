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Голикова: доплаты классным руководителям затронут 838 тыс. учителей в России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 413 тыс. дополнительных мест должно быть создано в школах России, это потребует приблизительно 280 млрд рублей. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

"Сегодня мы оценили: цифра, которую я могу назвать, - это дополнительное создание в школах [новых мест] - 413 тыс. В деньгах это приблизительно 280 млрд рублей", - сказала она.

Голикова также сообщила, что доплаты классным руководителям затронут 838 тыс. учителей в России.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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