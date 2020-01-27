Лавров: Русская православная церковь во время войны поспособствовала победе над нацизмом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Русская православная церковь сбором средств на нужды армии и моральной поддержкой воинам и мирным жителям внесла лепту в победу над нацизмом. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на торжественном открытии XXVIII Международных образовательных рождественских чтений.

"Народы бывшего Советского Союза продемонстрировали исключительный пример сплоченности, мужества, патриотизма, готовности отдать жизнь за правое дело, - указал он. - Свою лепту в общие усилия внесла и Русская православная церковь, которая в самые первые дни войны призвала защитить Родину, организовала сбор средств на нужды обороны, оказала моральную поддержку воинам и мирным жителям, в том числе тем, кто оказался на территории оккупированной врагом, сурово осуждала предателей и коллаборационистов".

По словам Лаврова, страна ценой неимоверных жертв, колоссального и беспрецедентного в мировой истории напряжения сил "сыграла решающую роль в уничтожении гитлеровской военной машины, в освобождении народов Европы и мира в целом от коричневой чумы и идеологии нацизма". "Угроза, нависшая над отечеством, потребовала полной мобилизации не только экономического и организационного, но и духовного потенциала", - добавил министр.

Против героизации нацизма

Подавляющее большинство государств мира поддерживает позицию России о недопустимости героизации нацизма, заявил Лавров.

Глава МИД РФ констатировал, что "в последнее время нарастают попытки переписать историю войны, использовать ее в качестве инструмента для грязных, геополитических игр". "Особенно сильно эта зараза поразила некоторые государства Европы, где героизация нацистских прихвостней по сути возведена в ранг государственной идеологии и политики. Не прекращается позорная борьба с памятниками и захоронениями солдат-освободителей на Украине, в Прибалтике, Польше, Чехии, ряде других стран просвещенной Европы, - сказал он. - Цель очевидна: разбередить историко-политические комплексы и фобии, подвергнуть кардинальному пересмотру международно-правовые итоги Второй мировой войны, результаты Победы, в том числе закрепленные в Уставе ООН фундаментальные принципы межгосударственного общения".

Лавров подчеркнул, что превращать память о войне в объект политической конъюнктуры абсолютно недопустимо. "Долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников, - указал он. - Наше министерство проводит энергичную работу по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, и в этом с нами солидарны не только союзники и партнеры по ОДКБ, СНГ, но и подавляющее большинство членов международного сообщества. На площадке ООН традиционно широкую поддержку получает ежегодная российская инициатива о недопустимости героизации нацизма".

Министр напомнил, что 18 декабря прошлого года на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи была одобрена резолюция, в которой осуждаются попытки оправдать участников нацистского движения и организаций, признанных преступными решением Нюрнбергского трибунала, подчеркивается недопустимость разрушения или осквернения мемориалов в честь воинов-освободителей. "По нашему предложению в повестку дня уже нынешней 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН включен специальный пункт повестки дня - 75-летие окончания Второй мировой войны. Запланировано проведение специального торжественного заседания Генассамблеи, приуроченного к этому юбилею", - добавил Лавров.