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Ставрополье станет пилотным регионом для эксперимента с маркировкой минеральной воды

Это позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за качеством продукции

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Ставропольский край станет пилотной площадкой для проведения эксперимента по маркировке минеральной воды. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Одними из первых маркировку минеральной воды начнут ставропольские предприятия. Регион станет пилотной площадкой для эксперимента с маркировкой минеральной воды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обязательная цифровая маркировка бутилированной воды позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за качеством продукции. Так, контролировать качество смогут не только компетентные органы, но и потребители. Маркировка отобразит сведения о глубине скважины, из которой добыли воду, ее химическом составе, информацию об уровне добычи и даже адрес источника.

"Мы должны сделать так, чтобы человек, покупающий воду известного бренда в любой части России, был уверен, что она соответствующего качества и в действительности произведена на Кавказских Минеральных Водах", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, который с рабочим визитом побывал на Кавминводах.

В свою очередь пресс-служба компании "Кавминкурортресурсы" (КМКР) сообщила, что эксперимент может проходить на базе дочернего предприятия компании КМКР - "Холдинг аква". "Нам понадобилось два года, чтобы практически полностью очистить прилавки от контрафактных "Ессентуков" и вернуть доверие потребителя к марке. Сейчас важно, чтобы никто не мог подделать наш продукт. Поэтому мы готовы и дальше искать наиболее действенные меры по борьбе с нелегальной и некачественной минеральной водой, в том числе, если есть необходимость, - стать площадкой для проведения эксперимента по цифровой маркировке", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Аква инвест" (группа компаний "Холдинг аква") Никиты Шашкина.

"Холдинг аква" - совместное предприятие частного российского инвестора, владеющего скважинами Ессентукского месторождения, и "Кавминкурортресурсы", крупнейшего недропользователя на Кавказских Минеральных Водах, компании, контролируемой РФ в лице Росимущества. На базе "Холдинг аква" планируется создать вертикально-интегрированное предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на Юге России. Во втором полугодии 2018 года компания "Холдинг аква" выступила с инициативой в адрес Минпромторга ввести маркировку минеральной воды.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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