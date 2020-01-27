Мишустин: необходимо помнить о Великой Победе и рассказывать молодежи правду о войне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Необходимо хранить память о Великой Победе, противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации истории, рассказывать молодежи правду о величайшей трагедии. Об этом говорится в приветственном послании, которое направил участникам стартовавших в понедельник XVIII Международных Рождественских образовательных чтений глава российского правительства Михаил Мишустин. Приветствие огласила министр культуры России Ольга Любимова.

"Нынешние чтения посвящены 75-й годовщине Великой Победы, ее наследию и наследникам, - отмечается в послании. - В эти дни мы вспоминаем о мужестве и героизме солдат и офицеров, о бессмертном подвиге нашего народа, о тех, кто ценой жизни отстоял Родину, кто трудился в тылу на пределе своих возможностей, о наших ветеранах, которым мы обязаны самым ценным, что у нас есть, - мирной жизнью. Наша общая задача - сохранить память о Великой Победе, бороться с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, не допускать фальсификации и, главное, рассказывать молодежи всю правду о тех страшных событиях, о величайшей трагедии в истории человечества, которая не должна повториться".

Премьер-министр РФ обратил внимание на то, что за время своего существования Международные Рождественские образовательные чтения стали "значимым событием в церковной и общественной жизни страны" и традиционно собирают "представителей власти и духовенства, ведущих экспертов и педагогов из России и зарубежья, которые обсуждают ключевые вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения". Мишустин пожелал успехов собравшимся и выразил уверенность в том, что нынешний "форум запомнится интересными дискуссиями, даст возможность участникам обменяться мнениями, просветительскими инициативами, а выработанные предложения найдут свое отражение на практике, будут использованы в педагогическом процессе".