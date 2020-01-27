{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Мишустин: необходимо помнить о Великой Победе и рассказывать молодежи правду о войне

Премьер-министр направил участникам XVIII Международных Рождественских образовательных чтений приветственное послание

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Необходимо хранить память о Великой Победе, противостоять попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации истории, рассказывать молодежи правду о величайшей трагедии. Об этом говорится в приветственном послании, которое направил участникам стартовавших в понедельник XVIII Международных Рождественских образовательных чтений глава российского правительства Михаил Мишустин. Приветствие огласила министр культуры России Ольга Любимова.

"Нынешние чтения посвящены 75-й годовщине Великой Победы, ее наследию и наследникам, - отмечается в послании. - В эти дни мы вспоминаем о мужестве и героизме солдат и офицеров, о бессмертном подвиге нашего народа, о тех, кто ценой жизни отстоял Родину, кто трудился в тылу на пределе своих возможностей, о наших ветеранах, которым мы обязаны самым ценным, что у нас есть, - мирной жизнью. Наша общая задача - сохранить память о Великой Победе, бороться с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, не допускать фальсификации и, главное, рассказывать молодежи всю правду о тех страшных событиях, о величайшей трагедии в истории человечества, которая не должна повториться".

Премьер-министр РФ обратил внимание на то, что за время своего существования Международные Рождественские образовательные чтения стали "значимым событием в церковной и общественной жизни страны" и традиционно собирают "представителей власти и духовенства, ведущих экспертов и педагогов из России и зарубежья, которые обсуждают ключевые вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения". Мишустин пожелал успехов собравшимся и выразил уверенность в том, что нынешний "форум запомнится интересными дискуссиями, даст возможность участникам обменяться мнениями, просветительскими инициативами, а выработанные предложения найдут свое отражение на практике, будут использованы в педагогическом процессе".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС