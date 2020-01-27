Медведев пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на расширенном заседании бюро высшего совета партии пошутил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве".

Выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Медведев пожелал ему успехов и, смеясь, озвучил шуточную аналогию на закон сохранения массы.

"Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает (бывший вице-премьер Козак - прим.ТАСС), второй [Чернышенко] его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой", - пошутил Дмитрий Медведев.

После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева на пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру был назначен Дмитрий Чернышенко. Бывший зампред правительства Дмитрий Козак получил новое назначение в качестве заместителя главы администрации президента. Дмитрий Николаевич Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства, а Дмитрий Николаевич Кобылкин - пост министра природных ресурсов и экологии.