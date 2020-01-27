Патриарх Кирилл считает, что технологии раскола православных церквей опробованы на Украине

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Технологии ослабления единства православных церквей были опробованы на Украине. Об этом заявил в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"К большому сожалению, создаются и апробируются технологии, направленные, в частности, на ослабление единства православия, на деградацию христианской духовности и культуры. Плоды действий этих сил, враждебных духу Евангелия, мы видим, в частности, на украинской земле", - сказал он на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

По мнению патриарха, раскол между православными церквами спровоцирован внешними политическими силами. "Расколоть мировое православие, используя факт перемен в политической географии Восточной и Южной Европы, разрушить жизненно важное для всего православия единство греков и славян, изолировать самую большую в семье православных церквей, церковь Русскую, от своих единоверных братьев, нарушить чистоту канонического устройства и исказить учение церкви пытаются те, кто понимает, какую важную миссию совершает сегодня церковь в христовом мире, какое значение православная вера имеет не только для наших народов, но и для всего человечества. И в первую очередь - в отстаивании традиционных ценностей", - заявил он.

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.