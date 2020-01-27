Патриарх Кирилл: основы религиозных культур пока не возвращены во ФГОС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вопрос с возвращением основ религиозных культур в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) еще не решен, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"К сожалению, в начале учебного года мы столкнулись с необъяснимой попыткой исключить основы православной культуры и других религиозных культур из предметной области "Основы религиозных культур и светской этики". Был опубликован проект образовательного стандарта, где просто росчерком пера из российской школы выбрасывалась существующая многолетняя практика религиозно-нравственного образования, даже в том минимальном объеме. <…> На данное время, к сожалению, эта проблема не решена. Надеюсь на продолжение диалога с государственной властью", - сказал патриарх на церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательные чтений в понедельник в Государственном Кремлевском дворце.

Патриарх добавил, что обучение основам религиозных культур в школах остается востребованным среди российских семей. "В текущем учебном году выбор ОПК в четвертых классах приблизился к 40% по стране, а в Центральном и Южном федеральном округах больше половины семей выбрали для своих детей обучение основам православной культуры. Но цифры - не главное, главное - чтобы все родители имели возможность выбора такого образования для своих детей", - отметил он. Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) добавил, что в прошедшем году, по имеющейся у него информации, продолжились обращения общественности в Министерство просвещения о необходимости перехода к расширенному преподаванию основ религиозных культур и светской этики по выбору.

18 сентября 2019 года сайт Синодального отдела религиозного образования и катехезации (ОРОиК) Московского патриархата опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикации Минпросвещения РФ проекта новых ФГОС, в которых из шести входящих в предмет в рамках "Основ религиозных культур и светской этики" модулей по выбору оставлены только основы светской этики и мировых религиозных культур. В ОРОиК выразили опасения, что проект нового ФГОС основной ступени не предусматривает выбора семьей школьника религиозной традиции для преподавания в предметной области "Основ духовно-нравственной культуры народов России".

21 ноября 2019 года, по информации РБК, Министерство просвещения РФ изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии. Руководитель сектора приходского просвещения ОРОиК иеромонах Геннадий (Войтишко) заявил ТАСС, что Русская православная церковь (РПЦ) приветствует возвращение модулей по основам православия, ислама, буддизма и иудаизма в разделы ФГОС основного начального и общего образования, посвященных духовно-нравственной и религиозной культуре.