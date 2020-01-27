Первый случай смерти от пневмонии нового типа зафиксирован в Пекине

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Власти китайской столицы зарегистрировали в понедельник первый случай смерти от пневмонии нового типа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, количество инфицированных в Пекине возросло еще на восемь человек, до 80 заболевших. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.

Как проинформировали власти, умерший от пневмонии в Пекине - 50-летний мужчина, 15 января вернувшийся из Уханя.

Количество жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, в понедельник вечером достигло 2857 человек, сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов.

По его данным, новые случаи были зарегистрированы в разных частях страны, в том числе в городе центрального подчинения Тяньцзине (север), в Пекине и в провинции Цинхай (северо-запад).

По данным Министерства финансов КНР, для борьбы с пневмонией нового типа китайское правительство в текущем году выделит из бюджета 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд).