{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Первый случай смерти от пневмонии нового типа зафиксирован в Пекине

По последним данным, количество заболевших пневмонией в Китае превысило 2,8 тыс. человек

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Власти китайской столицы зарегистрировали в понедельник первый случай смерти от пневмонии нового типа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, количество инфицированных в Пекине возросло еще на восемь человек, до 80 заболевших. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.

Как проинформировали власти, умерший от пневмонии в Пекине - 50-летний мужчина, 15 января вернувшийся из Уханя.

Количество жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, в понедельник вечером достигло 2857 человек, сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов.

По его данным, новые случаи были зарегистрированы в разных частях страны, в том числе в городе центрального подчинения Тяньцзине (север), в Пекине и в провинции Цинхай (северо-запад).

По данным Министерства финансов КНР, для борьбы с пневмонией нового типа китайское правительство в текущем году выделит из бюджета 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд).

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что что пособия на детей в возрасте от трех до семи лет могут получить порядка 2,4 млн россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС