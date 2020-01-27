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Федермессер в Нижнем Новгороде возглавит группу по защите прав остро нуждающихся в помощи

Проект планируется разработать до конца лета 2020 года

ТАСС, 27 января. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер возглавит рабочую группу, которая подготовит проект реформирования системы долговременного ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья, ментальными нарушениями, пожилыми людьми, сиротами и другими нуждающимися в помощи жителями Нижегородской области. Проект планируется разработать до конца лета 2020 года, сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с Федермессер.

В январе стало известно, что Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области на общественных началах. В 2019 году Никитин и Федермессер неоднократно обсуждали вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями в регионе.

"Мы договорились, что она [Анна Федермессер] придет и будет заниматься уже внутри правительства [региона] проектным управлением, то есть по сути возглавит проектную группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан. <...> Задача поставлена - до конца лета, мы должны будем сформировать полностью концепцию реформирования системы долговременного ухода. Нюта будет этим заниматься", - отметил Никитин, добавив, что впоследствии опыт Нижегородской области можно будет впоследствии использовать в других регионах страны.

Реформированная система долговременного ухода будет охватывать разные категории граждан, которые нуждаются в поддержке и долговременном уходе и сопровождении. "Регион заботы", который мы надеемся сделать в Нижнем Новгороде, - это регион, который во главу угла ставит потребности и заботы простых граждан. Мы говорим, в первую очередь, о гражданах с инвалидностью, о пожилых, о семьях и детях-сиротах в трудной жизненной ситуации", - отметила Федермессер.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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