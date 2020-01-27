Федермессер в Нижнем Новгороде возглавит группу по защите прав остро нуждающихся в помощи

ТАСС, 27 января. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер возглавит рабочую группу, которая подготовит проект реформирования системы долговременного ухода за людьми с ограниченными возможностями здоровья, ментальными нарушениями, пожилыми людьми, сиротами и другими нуждающимися в помощи жителями Нижегородской области. Проект планируется разработать до конца лета 2020 года, сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин по итогам встречи с Федермессер.

В январе стало известно, что Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области на общественных началах. В 2019 году Никитин и Федермессер неоднократно обсуждали вопросы реформирования учреждений для людей с ментальными нарушениями в регионе.

"Мы договорились, что она [Анна Федермессер] придет и будет заниматься уже внутри правительства [региона] проектным управлением, то есть по сути возглавит проектную группу по реформированию системы долговременного ухода и защиты прав уязвимых категорий граждан. <...> Задача поставлена - до конца лета, мы должны будем сформировать полностью концепцию реформирования системы долговременного ухода. Нюта будет этим заниматься", - отметил Никитин, добавив, что впоследствии опыт Нижегородской области можно будет впоследствии использовать в других регионах страны.

Реформированная система долговременного ухода будет охватывать разные категории граждан, которые нуждаются в поддержке и долговременном уходе и сопровождении. "Регион заботы", который мы надеемся сделать в Нижнем Новгороде, - это регион, который во главу угла ставит потребности и заботы простых граждан. Мы говорим, в первую очередь, о гражданах с инвалидностью, о пожилых, о семьях и детях-сиротах в трудной жизненной ситуации", - отметила Федермессер.