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Дело Наамы Иссахар
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Подмосковная комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Наамы Иссахар

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова отметила, что у девушки не было умысла в контрабанде и у нее положительная характеристика
Наама Иссахар AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.
Описание
Наама Иссахар
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

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"Ходатайство о помиловании поступило сегодня, где Наама частично признает то, что действительно она провозила наркотики, эти наркотики были для собственного пользования. Никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было. Соответственно, комиссия, рассмотрев характеристику, характеристика положительная, приняла решение о том, чтобы удовлетворить это ходатайство о помиловании", - сообщила после закрытого заседания комиссии Семенова.

Она отметила, что члены комиссии подписали акт протокола о прошении помилования единогласно. Во вторник документ поступит на подписание губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Во время визита в Израиль на прошлой неделе Путин встречался с матерью Иссахар, заверил ее, что с дочерью все будет хорошо.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияДело Наамы Иссахар
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